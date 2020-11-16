ФДМ перерахував до бюджету майже 3 млрд гривень в 2019 році

Фото: гроші (flickr.com National Bank Of Ukraine)

Фонд державного майна перерахував до держбюджету майже 3 млрд гривень минулого року. У комітеті з питань економічного розвитку заслухали звіт про роботу відомства та хід приватизації держмайна у 2019 році.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

"Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко поінформував про результати роботи відомства в 2019 році... Голова фонду державного майна зазначив, що торік було приватизовано 394 об’єкти, майже 3 млрд гривень Фонд перерахував до державного бюджету", - вказано у повідомленні.

Згідно зі звітом, від приватизації у бюджет надійшло 549,47 млн гривень.

При цьому член Рахункової палати Ірина Іванова представила позицію відомства. Палата виявила розбіжності в цифрах.

"Вона окреслила ряд недоліків, зокрема стосовно кількості майнових комплексів держпідприємств, переданих в управління; ситуації з об’єктами малої приватизації, зокрема, заниженням стартової ціни; недостатнього контролю корпоративних прав тощо. Крім того, не було надходжень від об’єктів великої приватизації", - зазначається у повідомленні.

Комітет вирішив прийняти до відома озвучену інформацію та підготувати відповідні звернення та пропозиції до Кабінету міністрів щодо врегулювання законодавчих прогалин.

Нагадаємо, глава уряду Денис Шмигаль заявив, що за останні 10 років Україна втратила трильйон доларів ВВП.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський під час послання до парламенту заявив, що Кабінет міністрів провів повноцінний аудит держави.