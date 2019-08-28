ФГИ будет передавать в ГБР информацию о коррупции на госпредприятиях

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) подписал меморандум с Государственным бюро расследований (ГБР) о сотрудничестве и обмене данными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию и.о. руководителя ФГИ Виталия Трубарова в Facebook.

Как напомнил Трубаров, почти четвертая часть всех дел по коррупции или неправомерных действиях с имуществом касается именно государственных предприятий.

По его словам, меморандум направлен на пресечение, раскрытие и расследование уголовных правонарушений в сфере приватизации, аренды, использования и отчуждения государственного имущества, управления объектами государственной собственности, в том числе и корпоративными правами.

"Только будут выявлении неправомерные действия менеджмента государственных предприятий, находящихся в сфере управления фонда, информация будет передана в Государственное бюро расследований", - добавил Трубаров.

Напомним, в феврале 2019 года Фонд государственного имущества и Национальное антикоррупционное агентство подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией.

Напомним, Министерство финансов считает высокими шансы получить от приватизации 17 млрд грн, которые заложены в государственном бюджете на 2019 год.