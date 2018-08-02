ФФУ готова дисквалифицировать замешанных в договорных матчах

В деле уже вручено 11 подозрений

Причастные к уголовному делу о договорных матчах в украинском футболе будут дисквалифицированы, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Украины (ФФУ).

Организация сообщила со ссылкой на Национальную полицию, что уже 11 человек получили уведомления о подозрении.

"Как только следствие соберет достаточно доказательств причастности подозреваемых к организации или участию в договорных матчах, такие материалы будут переданы в органы осуществления футбольного правосудия ФФУ, которые будут решать вопрос об отстранении коррумпированных функционеров от любой деятельности, связанной с футболом", - цитирует сайт ФФУ генерального секретаря организации Юрия Записоцкого.