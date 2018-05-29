ФФУ направила лист до ФІФА про скасування матчу з Албанією

Проведення поєдинку наразі під питанням

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив, що товариський матч зі збірною Албанії, запланований на 3 червня у французькому Евіані, під загрозою зриву. Про це повідомляє портал zbirna.com.

Зазначається, що Федерація футболу України надіслала відповідний лист про скасування матчу до ФІФА. Федерація футболу Албанії підтримала це звернення, і тепер рішення за Міжнародною футбольною асоціацією.

"Товариський матч збірної України з Албанією під питанням. Причина в тому, що не вдалося узгодити проведення цього матчу на стадіоні в швейцарській Женеві, а стадіон в Евіані, на якому пропонував провести матч агент, не витримують жодної критики. Тому, якщо не вдасться в терміновому порядку знайти іншу арену, гра, швидше за все не відбудеться", - сказав Шевченко.

Збірна України 31 травня проведе товариський поєдинок проти Марокко, а на 3 червня була запланована зустріч з Албанією.

Нагадаємо, збірна України зберегла свої позиції в рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) за квітень 2018 року.