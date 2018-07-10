ФФУ направила звернення до ФІФА щодо висловлення Віди

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Федерація футболу України (ФФУ) направила до ФІФА листа з щодо відео колишнього захисника київського "Динамо" Домагоя Віди. Про це повідомляється на сайті організації.

Хорват після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Хорватія - Росія(2: 2, 3: 4 по пенальті) записав разом з Огнєном Вукоєвичем відеопривітання "Слава Україні!".

ФФУ зазначає, що футболіст, який виступав за український клуб, має право висловити подяку і повагу до України. У федерації зауважили, що його слова не містять негативного або образливого змісту.

"Федерація футболу України і її президент Андрій Павелко вважали за необхідне підтримати Домагоя Виду і оперативно направили звернення до ФІФА з відповідним поясненням гасла "Слава Україні!", а також в УЄФА з проханням підтримати позицію ФФУ у ФІФА" - йдеться в заяві.

ФФУ також висловила подяку Віде за публічний прояв поваги до України і привітала з виходом до півфіналу ЧС-2018.

Нагадаємо, Хорватський футбольний союз відсторонив Вукоєвича від ЧС-2018, щодо Види санкцій застосовано не було.