ФФУ наказала игрока и главного тренера "Динамо"

Фото:Томаш Кендзера (twitter.com/DynamoKyiv)

Кендзера получил матч дисквалификации, Хацкевич заплатит штраф

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) на своем заседании рассмотрел вопрос об игроке "Динамо" Томаше Кендзере и главном тренере команды Александре Хацкевиче. Об этом сообщается на сайте организации.

За удаление в матче 26 тура УПЛ против "Львова" поляк отстранен от участия в соревнованиях на один матч и один матч условно с испытательным сроком в три месяца. Отметим, что игрок уже пропустил один поединок - с "Александрией" в 27 туре.

Также главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич наказан обязательным денежным взносом в размере 5000 грн за неявку на пресс-конференцию после матча 1/4 финала Кубка Украины с "Шахтером".

Напомним, ранее КДК ФФУ дисквалифицировал хавбека "Динамо" Дениса Гармаша на четыре матча.