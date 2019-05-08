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ФФУ покарала гравця і головного тренера "Динамо"

Новини » Спорт    08.05.2019 - 22:44
ФФУ покарала гравця і головного тренера "Динамо"
Фото : Томаш Кендзьора (twitter.com/DynamoKyiv)

Кендзьора отримав матч дискваліфікації, Хацкевич заплатить штраф

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України (КДК ФФУ) на своєму засіданні розглянув питання щодо гравця "Динамо" Томаша Кендзьори та головного тренера команди Олександра Хацкевича. Про це повідомляється на сайті організації.

За вилучення в матчі 26 туру УПЛ проти "Львова" поляк відсторонений від участі у змаганнях на один матч та один матч умовно з випробувальним терміном у три місяці. Зазначимо, що гравець уже пропустив один поєдинок - з "Олександрією" у 27 турі.

Також головний тренер "біло-синіх" Олександр Хацкевич покараний обов’язковим грошовим внеском у розмірі 5 тисяч грн за неявку на прес-конференцію після матчу 1/4 фіналу Кубку України з "Шахтарем".

Нагадаємо, раніше КДК ФФУ дискваліфікував хавбека "Динамо" Дениса Гармаша на чотири матчі.

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