Фейковые банки предлагают финансовую помощь: украинцев предупреждают о новых схемах

В правительстве предупреждают о новых хакерах, которые спекулируя на теме социальных выплат переселенцам получают доступы к банковским картам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Правительственная команда CERT-UA обнаружила новую мошенническую схему. В социальных сетях размещаются сообщения о возможности получения социальных выплат для беженцев - к примеру от Красного креста Украины.

Однако в дальнейшем украинцев просят перейти на ссылки якобы украинских банков. Таким образом мошенники получают все данные для доступа к банковским счетам.

Чтобы не попасть на крючок к мошенникам, Госспецсвязи предлагает придерживаться простых правил: