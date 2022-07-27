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Фейкові банки пропонують фінансову допомогу: українців попереджають про нові схеми

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Україна, Середа 27 липня 2022 17:30
Фейкові банки пропонують фінансову допомогу: українців попереджають про нові схеми Фото: Українців застерігають від нової шахрайської схеми (freepik.com)
Автор: Ілона Свиридова

В уряді попереджають про нових хакерів, які спекулюючи на темі соціальних виплат переселенцям отримують доступи до банківських карток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Урядова команда CERT-UA виявила нову шахрайську схему. В соціальних мережах розміщуються повідомлення про можливість отримання соціальних виплат для біженців - до прикладу від Червоного хреста України.

Проте надалі українців прохають перейти на посилання начебто українських банків. Таким чином шахраї отримують всі дані для доступу до банківських рахунків.

Аби не потрапити на гачок до шахраїв, Держспецзв’язку пропонує дотримуватися простих правил:

  • довіряти тільки офіційним ресурсам;
  • не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах;
  • у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті – негайно заблокувати платіжну картку;
  • дотримуватися правил фінансової та кібергігієни.

Нагадаємо, що раніше РБК-Україна попереджало про фейкове опитування від імені редакції.

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