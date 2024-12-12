У Telegram поширюють фейкові графіки відключення світла. У ДТЕК попередили про шахраїв

В Telegram з'являються фейкові канали, які видають себе за офіційні джерела та поширюють неправдиву інформацію про відключення електроенергії в Києві та області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК "Київську електромережу".
В інформаційному просторі дедалі частіше з’являються фейкові Telegram-канали, які видають себе за офіційні джерела та поширюють неправдиву інформацію про відключення світла та графіки відключень електроенергії в Києві та області. Зловмисники використовують назву "ДТЕК", підробляють логотип компанії та намагаються дезінформувати мешканців столиці.
Для того, щоб уникнути потрапляння на гачок таких фейкових каналів та не стати жертвою кібершахрайства, ДТЕК "Київські електромережі" нагадує мешканцям столиці та області, як правильно перевіряти інформацію:
Для отримання актуальної та перевіреної інформації завжди користуйтеся офіційними каналами компанії. Це дозволить вам бути в курсі важливих новин та змін у графіках відключень електроенергії.
Нагадаємо, що українців попередили про шахрайську схему з використанням голосових повідомлень у месенджерах, до якої можуть вдаватись злочинці за допомогою штучного інтелекту