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В Telegram распространяют фейковые графики отключения света. В ДТЭК предупредили о мошенниках

Фото: как не попасться на мошеннические Telegram-каналы (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Telegram появляются фейковые каналы, которые выдают себя за официальные источники и распространяют ложную информацию об отключении электроэнергии в Киеве и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК "Киевскую электросеть".

Осторожно фейки: как не попасться на уловки мошенников

В информационном пространстве все чаще появляются фейковые Telegram-каналы, выдающие себя за официальные источники и распространяющие ложную информацию об отключении света и графике отключений электроэнергии в Киеве и области. Злоумышленники используют название "ДТЭК", подделывают логотип компании и пытаются дезинформировать жителей столицы.

Чтобы избежать попадания на уловки таких фейковых каналов и не стать жертвой кибермошенников, ДТЭК "Киевские электросети" напоминает жителям столицы и области, как правильно проверять информацию:

Как отличить фейки от правдивой информации:

  1. Проверяйте источник. Всегда убедитесь, что информация поступает из официального источника, а не поддельного канала.
  2. Не доверяйте аккаунтам без верификации. Проверяйте, есть ли у аккаунта синяя галочка (подтверждение подлинности) и есть ли информация о создателях или контактные данные.
  3. Проверяйте первоисточник. Если вы получили новость, обращайте внимание, на что ссылаются в сообщении - есть ли подтверждения от реальных официальных источников.
  4. Будьте внимательны к заголовкам. Фейковые новости часто используют громкие заголовки с большими буквами и восклицательными знаками, чтобы привлечь внимание.
  5. Следите за ошибками. Многие фейковые источники делают орфографические, грамматические или пунктуационные ошибки.

Официальные каналы ДТЭК Киевские электросети:

Для получения актуальной и проверенной информации всегда пользуйтесь официальными каналами компании. Это позволит вам быть в курсе важных новостей и изменений в графиках отключений электроэнергии.

Напомним, что украинцев предупредили о мошеннической схеме с использованием голосовых сообщений в мессенджерах, к которой могут прибегнуть преступники с помощью искусственного интеллекта.

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