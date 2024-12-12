В Telegram распространяют фейковые графики отключения света. В ДТЭК предупредили о мошенниках

В Telegram появляются фейковые каналы, которые выдают себя за официальные источники и распространяют ложную информацию об отключении электроэнергии в Киеве и области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК "Киевскую электросеть".
В информационном пространстве все чаще появляются фейковые Telegram-каналы, выдающие себя за официальные источники и распространяющие ложную информацию об отключении света и графике отключений электроэнергии в Киеве и области. Злоумышленники используют название "ДТЭК", подделывают логотип компании и пытаются дезинформировать жителей столицы.
Чтобы избежать попадания на уловки таких фейковых каналов и не стать жертвой кибермошенников, ДТЭК "Киевские электросети" напоминает жителям столицы и области, как правильно проверять информацию:
Для получения актуальной и проверенной информации всегда пользуйтесь официальными каналами компании. Это позволит вам быть в курсе важных новостей и изменений в графиках отключений электроэнергии.
Напомним, что украинцев предупредили о мошеннической схеме с использованием голосовых сообщений в мессенджерах, к которой могут прибегнуть преступники с помощью искусственного интеллекта.