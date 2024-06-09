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Фейкові новини та дезінформація: як їх розпізнати та не поширювати

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

З появою інтернету з'явилася можливість лавиноподібного поширення інформації, не завжди достовірної. Це призвело до буму фейкових новин, маніпулятивних статей та спотворених фактів, що особливо небезпечно в умовах повномасштабної війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Кіберполіції у Telegram.

В умовах кібервійни шахраї спотворюють інформацію та факти для досягнення своїх цілей. Щоб не стати жертвою пропаганди чи шахрайства, необхідно критично оцінювати й перевіряти будь-яку інформацію. Саме тут на допомогу приходить фактчекінг.

Фактчекінг - це процес перевірки достовірності інформації, що поширюється в ЗМІ, соцмережах та інших медійних джерелах.

Цей інструмент використовується для:

  • Виявлення та спростування неправдивої інформації, фейкових новин, пропаганди та дезінформації.
  • Підтвердження достовірності інформації, щоб допомогти людям приймати обґрунтовані рішення на основі фактів.
  • Підвищення рівня прозорості медіапростору.

Як використовувати фактчекінг

  • Користуйтеся першоджерелами під час перевірки інформації, звіряйтеся з офіційними ресурсами.
  • Перевіряйте фото та відео на автентичність. Для цього, зокрема, можна скористатись сервісом пошуку зображень Google.
  • З’ясуйте, чи не внесено певний ресурс Центром протидії дезінформації чи Службою безпеки України до списку інструментів поширення ворожої дезінформації.
  • Використовуйте  ресурс "Кібер Брама". Платформа містить практичні рекомендації та інструменти для захисту від кіберзагроз, фейків і дезінформації.

Раніше у МВС попередили про нову шахрайську схему. Аферисти виманюють гроші, пропонуючи неіснуючі курси.

Також у кіберполіції розповіли, як не потрапити на гачок шахраїв, які виманюють гроші через SMS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Киберполиция