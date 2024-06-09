Фейкові новини та дезінформація: як їх розпізнати та не поширювати

З появою інтернету з'явилася можливість лавиноподібного поширення інформації, не завжди достовірної. Це призвело до буму фейкових новин, маніпулятивних статей та спотворених фактів, що особливо небезпечно в умовах повномасштабної війни з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Кіберполіції у Telegram.
В умовах кібервійни шахраї спотворюють інформацію та факти для досягнення своїх цілей. Щоб не стати жертвою пропаганди чи шахрайства, необхідно критично оцінювати й перевіряти будь-яку інформацію. Саме тут на допомогу приходить фактчекінг.
Фактчекінг - це процес перевірки достовірності інформації, що поширюється в ЗМІ, соцмережах та інших медійних джерелах.
Цей інструмент використовується для:
Раніше у МВС попередили про нову шахрайську схему. Аферисти виманюють гроші, пропонуючи неіснуючі курси.
Також у кіберполіції розповіли, як не потрапити на гачок шахраїв, які виманюють гроші через SMS.
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