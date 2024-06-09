Фейковые новости и дезинформация: как их распознать и не распространять

С появлением интернета появилась возможность лавинообразного распространения информации, не всегда достоверной. Это привело к буму фейковых новостей, манипулятивных статей и искаженных фактов, что особенно опасно в условиях полномасштабной войны с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киберполиции в Telegram.
В условиях кибервойны мошенники искажают информацию и факты для достижения своих целей. Чтобы не стать жертвой пропаганды или мошенничества, необходимо критически оценивать и проверять любую информацию. Именно здесь на помощь приходит фактчекинг.
Фактчекинг - это процесс проверки достоверности информации, распространяемой в СМИ, соцсетях и других медийных источниках.
Этот инструмент используется для:
Ранее в МВД предупредили о новой мошеннической схеме. Аферисты выманивают деньги, предлагая несуществующие курсы.
Также в киберполиции рассказали, как не попасть на крючок мошенников, выманивающих деньги через SMS.
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