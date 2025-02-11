Фейкове забруднення? Що насправді відбувається з якістю повітря над Україною

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Чому Ventusky показує забруднення та викиди

В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що застосунок Ventusky показує фейкове забруднення над нашою країною. Це пояснили тим, що сервіс (як і інші подібні) використовує чисельні моделі та глобальні бази даних, які не оновлюються миттєво.

"Наприклад, для створення прогнозу забруднення повітря, моделі потрібно знати, де розташовані основні джерела викидів. Тому вона бере цю інформацію з глобальних баз даних (EDGAR, CAMS), до яких колись були внесені українські заводи, ТЕС та інші великі джерела забруднення", - розповіли українцям.

Зазвичай оновлення цих баз відбувається раз на кілька років, але у випадку України (на тлі війни) цього не було вже понад 11 років. Отже, Ventusky "показує неіснуючі викиди", оскільки "досі вважає активними підприємства, які вже зупинилися або зруйновані через війну".

Як приклад експерти навели завод (який раніше виробляв 1 млн тонн сталі та викидав певну кількість забруднювачів) і модель, яка припускає, що він продовжує працювати.

Далі ця інформація комбінується з даними про атмосферні умови:

якщо антициклон і відсутність вітру - модель прогнозує накопичення забруднення;

якщо вітер чи опади - модель передбачає розсіювання забруднення.

"Як видно на карті Ventusky, система досі вважає, що працюють "Азовсталь", Новокаховський електромашинобудівний завод та інші підприємства, які вже не функціонують. Саме біля них Ventusky прогнозує перевищення діоксиду сірки та азоту найближчими днями, хоча реальних джерел викидів там більше немає", - наголосили в УкрГМЦ.

Уточнюється, що подібна ситуація - по всій Україні (багато підприємств знищені або зупинилися, але алгоритми цього не знають і продовжують показувати фіктивні викиди).

Дані сервісу Ventusky (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Яка насправді ситуація з якістю повітря над Україною

В Укргідрометцентрі повідомили, що зазвичай країни вносять корективи у глобальні бази, щоб прогноз забруднення був точнішим. Однак Україна ці дані наразі не оновлює.

"Це означало б передачу інформації про всі діючі підприємства, їхні потужності та типи викидів. В умовах війни це неможливо з міркувань безпеки", - пояснили фахівці.

Крім того, українців закликали не довіряти прогнозам забруднення з неофіційних джерел (таких, як Ventusky), адже це - лише модель, а не реальні дані.

"Наразі найдостовірнішими є фактичні вимірювання з наземних постів та супутниковий моніторинг", - наголосили в УкрГМЦ.

Зазначається, що станом на 11 лютого пил в атмосфері над Україною не фіксується. Умов для його надходження з інших регіонів найближчими днями також немає.

Прогноз атмосферних умов і їхнього впливу на забруднення повітря є таким:

11-12 лютого - повітряні маси переміщуватимуться зі сходу на захід зі швидкістю 3-10 м/с, тому забруднене повітря не надходитиме з Європи (куди переміщується невелика кількість пилу), тож до України не дійде;

13 лютого - антициклон, слабкий вітер (1-5 м/с), можливе накопичення місцевого забруднення, особливо у великих містах (транспортні викиди), та в зоні розміщення ТЕС;

14-15 лютого - зміна погоди: вітер посилиться (5-12 м/с), очікується похолодання та опади (переважно сніг), які очистять повітря.

Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що кажуть європейські експерти та в Міндовкілля

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України також відреагували на те, що у засобах масової інформації (зокрема за даним порталу Ventusky) активно почала розповсюджуватись інформація щодо прогнозу погіршення якості атмосферного повітря з 13 лютого - у зв'язку з нібито пиловою хмарою, яка "ймовірно наближається до України з Європи".

Українцям нагадали, що в Європейському Союзі основним надавачем незалежної інформації з питань стану довкілля є Європейська Екологічна агенція (ЕЕА).

"За її даними, наразі в Європі дійсно спостерігається погіршення якості повітря у зв'язку з підвищенням вмісту в повітрі твердих часток РМ 2,5... У зв'язку з цим Міндовкілля зв'язалось з експертами Фінського метеорологічного інституту, які надають Україні всебічну підтримку в рамках проєкту UFAIR у сфері якості повітря", - розповіли у відомстві.

Європейський індекс якості повітря (інфографіка: airindex.eea.europa.eu)

У відповідь фінські фахівці:

поділилися своєю моделлю прогнозування;

повідомили, що напрям руху пилової бурі йде на захід (у протилежну від України сторону);

зазначили, що найбільш імовірна причина такої якості повітря є не наявність пилової хмари, а погодні умови (високий тиск над територією Німеччини та Польщі і температура близько 0 градусів за Цельсієм), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

"Своєю чергою зараз ситуація зі станом якості атмосферного повітря в Україні є стабільною. Погіршення - не зафіксовано", - наголосили у міністерстві.

Українцям нагадали також, що ознайомитись з інформацією щодо якості повітря, отриманою з різних типів пунктів спостережень в Україні, можна на сайті "Екозагроза".

Допис Міндовкілля (скриншот: facebook.com/EnvironmentalofUkraine)