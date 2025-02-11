Фейковое загрязнение? Что на самом деле происходит с качеством воздуха над Украиной

Недавно в сети появилась информация о якобы вероятном существенном загрязнении воздуха над Украиной - со ссылкой на специализированный сервис Ventusky. О реальной ситуации с качеством воздуха рассказали в Укргидрометцентре и Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
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В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что приложение Ventusky показывает фейковое загрязнение над нашей страной. Это объяснили тем, что сервис (как и другие подобные) использует численные модели и глобальные базы данных, которые не обновляются мгновенно.
"Например, для создания прогноза загрязнения воздуха, модели нужно знать, где расположены основные источники выбросов. Поэтому она берет эту информацию из глобальных баз данных (EDGAR, CAMS), в которые когда-то были внесены украинские заводы, ТЭС и другие крупные источники загрязнения", - рассказали украинцам.
Обычно обновление этих баз происходит раз в несколько лет, но в случае Украины (на фоне войны) этого не было уже более 11 лет. Следовательно, Ventusky "показывает несуществующие выбросы", поскольку "до сих пор считает активными предприятия, которые уже остановились или разрушены из-за войны".
В качестве примера эксперты привели завод (который ранее производил 1 млн тонн стали и выбрасывал определенное количество загрязнителей) и модель, которая предполагает, что он продолжает работать.
Далее эта информация комбинируется с данными об атмосферных условиях:
"Как видно на карте Ventusky, система до сих пор считает, что работают "Азовсталь", Новокаховский электромашиностроительный завод и другие предприятия, которые уже не функционируют. Именно возле них Ventusky прогнозирует превышение диоксида серы и азота в ближайшие дни, хотя реальных источников выбросов там больше нет", - отметили в УкрГМЦ.
Уточняется, что подобная ситуация - по всей Украине (многие предприятия уничтожены или остановились, но алгоритмы этого не знают и продолжают показывать фиктивные выбросы).
В Укргидрометцентре сообщили, что обычно страны вносят коррективы в глобальные базы, чтобы прогноз загрязнения был более точным. Однако Украина эти данные пока не обновляет.
"Это означало бы передачу информации обо всех действующих предприятиях, их мощности и типах выбросов. В условиях войны это невозможно из соображений безопасности", - объяснили специалисты.
Кроме того, украинцев призвали не доверять прогнозам загрязнения из неофициальных источников (таких, как Ventusky), ведь это - лишь модель, а не реальные данные.
"Сейчас самыми достоверными являются фактические измерения с наземных постов и спутниковый мониторинг", - подчеркнули в УкрГМЦ.
Отмечается, что по состоянию на 11 февраля пыль в атмосфере над Украиной не фиксируется. Условий для ее поступления из других регионов в ближайшие дни также нет.
Прогноз атмосферных условий и их влияния на загрязнение воздуха является следующим:
В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины также отреагировали на то, что в средствах массовой информации (в частности по данным портала Ventusky) активно начала распространяться информация о прогнозе ухудшения качества атмосферного воздуха с 13 февраля - в связи с якобы пылевым облаком, которое "вероятно приближается к Украине из Европы".
Украинцам напомнили, что в Европейском Союзе основным поставщиком независимой информации по вопросам состояния окружающей среды является Европейское экологическое агентство (ЕЕА).
"По его данным, сейчас в Европе действительно наблюдается ухудшение качества воздуха в связи с повышением содержания в воздухе твердых частиц РМ 2,5... В связи с этим Минприроды связалось с экспертами Финского метеорологического института, которые предоставляют Украине всестороннюю поддержку в рамках проекта UFAIR в сфере качества воздуха", - рассказали в ведомстве.
В ответ финские специалисты:
"В свою очередь сейчас ситуация с состоянием качества атмосферного воздуха в Украине является стабильной. Ухудшение - не зафиксировано", - отметили в министерстве.
Украинцам напомнили также, что ознакомиться с информацией о качестве воздуха, полученной из различных типов пунктов наблюдений в Украине, можно на сайте "Екозагроза".
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