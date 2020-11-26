ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

До февраля заболеют миллионы: в МВД объяснили необходимость локдауна

Киев, Четверг 26 ноября 2020 19:41
До февраля заболеют миллионы: в МВД объяснили необходимость локдауна
Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Если не ввести в Украине полный локдаун, то заболеваемость коронавирусом продолжит стремительно расти. До февраля переболеть коронавирусом могут несколько миллионов украинцев.

С таким мнением в эфире "24 канала" выступил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сегодня есть огромная волна заболеваемости, поэтому если ничего не делать, то до февраля у нас переболеют 10 миллионов людей", - подчеркнул он.

Геращенко добавил, что когда рассматривалось решение о введении карантина выходного дня, глава МВД Арсен Аваков и еще несколько министров выступали за более широкие ограничения, но были в меньшинстве.

Напомним, сегодня Аваков призвал правительство срочно ввести локдаун в Украине. Министр предложил ввести жесткие ограничения на три недели.

Однако министр здравоохранения Максим Степанов заявил об отсутствии оснований для введения жесткого карантина в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Министерство внутренних дел УкраиныАнтон ГеращенкокарантинКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь