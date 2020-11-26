До февраля заболеют миллионы: в МВД объяснили необходимость локдауна

Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)

Если не ввести в Украине полный локдаун, то заболеваемость коронавирусом продолжит стремительно расти. До февраля переболеть коронавирусом могут несколько миллионов украинцев.

С таким мнением в эфире "24 канала" выступил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сегодня есть огромная волна заболеваемости, поэтому если ничего не делать, то до февраля у нас переболеют 10 миллионов людей", - подчеркнул он.

Геращенко добавил, что когда рассматривалось решение о введении карантина выходного дня, глава МВД Арсен Аваков и еще несколько министров выступали за более широкие ограничения, но были в меньшинстве.

Напомним, сегодня Аваков призвал правительство срочно ввести локдаун в Украине. Министр предложил ввести жесткие ограничения на три недели.

Однако министр здравоохранения Максим Степанов заявил об отсутствии оснований для введения жесткого карантина в Украине.