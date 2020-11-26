До лютого захворіють мільйони: в МВС пояснили необхідність локдауну

Фото: Антон Геращенко (РБК-Україна)

Якщо не запровадити в Україні повний локдаун, то захворюваність на коронавірус продовжить стрімко рости. До лютого перехворіти на коронавірус можуть декілька мільйонів українців.

З такою думкою в ефірі "24 каналу" виступив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Сьогодні є величезна хвиля захворюваності, тому якщо нічого не робити, то до лютого в нас перехворіють 10 мільйонів людей", - наголосив він.

Геращенко додав, що коли розглядалося рішення про запровадження карантину вихідного дня, глава МВС Арсен Аваков та ще декілька міністрів виступали за більш широкі обмеження, але були у меншості.

Нагадаємо, сьогодні Аваков закликав уряд терміново ввести локдаун в Україні. Міністр запропонував ввести жорсткі обмеження на три тижні.

Однак міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про відсутність підстав для введення жорсткого карантину в Україні.