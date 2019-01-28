Февраль готовит украинцам сюрпризы: прогноз народного синоптика

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Стало известно, в каких регионах будет холоднее всего

Народный синоптик Владимир Деркач опроверг все предыдущие прогнозы погоды на февраль и сообщил, что последний месяц зимы будет не очень холодным. Об этом он заявил в своем комментарии для издания "Факты".

Деркач отметил, что по всей территории Украины ожидается небольшое понижение температуры в ночное время, а днем будет от нескольких градусов мороза до нуля.

Сильное ухудшение погодных условий ожидается только в конце февраля, после 20-го числа. В Украине резко опустится температура воздуха, а также возможны обильные осадки.

"В целом же в первой декаде месяца погода будет относительно мягкой (от небольших минусов к плюсам) и малоснежной. В отличие от второй десятидневки, в конце которой ожидаются обильные осадки. Кроме того, во второй декаде февраля в Украину вернутся морозы, но еще не очень сильные. А вот после 20 февраля возможно резкое снижение температуры. Осадки будут умеренными", - отметил народный синоптик.

Прогноз Владимира Деркача подтверждают и карты погоды. Так, в Киеве на протяжении февраля ожидается от двух градусов мороза до двух градусов тепла.

В Одессе минусовая температура возможна только ночью, а днем она будет колебаться от +1 градуса до +7 градусов. В первой декаде возможны осадки в виде дождя.

Во Львове температура воздуха будет колебаться от -2 градусов до +4 градусов, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

В Харькове будет холоднее всего, от одного до пяти градусов мороза. Также ожидаются осадки в первую неделю февраля.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики сообщили о том, когда из Украины уйдут обильные осадки.

А также рассказывали о том, что синоптик назвал даты, когда Украину накроют 30-ти градусные морозы.