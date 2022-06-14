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Феттель получил памятный подарок за поддержку Украины в войне с РФ

Фото: Себастьян Феттель (twitter.com/AstonMartinF1)
Автор: Антон Федорцив

Украинскую вышиванку четырехкратному чемпиону Формулы-1 Себастьяну Феттелю вручил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter дипломата.

Ветеран Королевских автогонок получил презент за солидарность с Украиной. Традиционную вышиванку ему подарили во время Гран-при Азербайджана.

"Мы выражаем свою благодарность выдающемуся гонщику Себастьяну Феттелю и вручаем ему настоящий талисман – украинскую вышиванку", – отметил посол.

Феттель последовательно поддерживает Украину с момента полномасштабного вторжения России. Сначала он разрисовал свой шлем в сине-желтых красках и выступал в нем на стартовых гонках сезона-2022.

Кроме того, Феттель первым объявил бойкот Гран-при России (позже отменен) и несколько раз упоминал Украину в публичных выступлениях. Немец, в частности, призвал боссов Формулы-1 оказать финансовую поддержку украинским беженцам и переселенцам.

Фото: Себастьян Феттель с презентом от украинцев (twitter.com/V_Kanevskyi)

К слову, пилот "Ред Булл" Ферстаппен победил на Гран-при Азербайджана после очередного провала "Феррари".

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Формула-1Себастьян Феттель