Феттель отримав пам'ятний подарунок за підтримку України у війні з РФ

Ветеран Королівських автоперегонів отримав презент за солідарність із Україною. Традиційну вишиванку йому подарували під час Гран-прі Азербайджану.

"Ми висловлюємо свою вдячність видатному гонщику Себастьяну Феттелю і вручаємо йому справжній талісман – українську вишиванку", – відзначив посол.

Феттель послідовно підтримує Україну з часу повномасштабного вторгнення Росії. Спершу він розмалював свій шолом у синьо-жовті барви та виступав у ньому на стартових гонках сезону-2022.

Окрім того, Феттель першим оголосив бойкот Гран-прі Росії (пізніше скасований) та кілька разів згадував Україну в публічних виступах. Німець, зокрема, закликав босів Формули-1 надати фінансову підтримку українським біженцям і переселенцям.

Фото: Себастьян Феттель із презентом від українців (twitter.com/V_Kanevskyi)