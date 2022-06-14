Феттель отримав пам'ятний подарунок за підтримку України у війні з РФ

Українську вишиванку чотириразовому чемпіону Формули-1 Себастьяну Феттелю вручив посол України в Азербайджані Владислав Каневський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter дипломата.
Ветеран Королівських автоперегонів отримав презент за солідарність із Україною. Традиційну вишиванку йому подарували під час Гран-прі Азербайджану.
"Ми висловлюємо свою вдячність видатному гонщику Себастьяну Феттелю і вручаємо йому справжній талісман – українську вишиванку", – відзначив посол.
Феттель послідовно підтримує Україну з часу повномасштабного вторгнення Росії. Спершу він розмалював свій шолом у синьо-жовті барви та виступав у ньому на стартових гонках сезону-2022.
Окрім того, Феттель першим оголосив бойкот Гран-прі Росії (пізніше скасований) та кілька разів згадував Україну в публічних виступах. Німець, зокрема, закликав босів Формули-1 надати фінансову підтримку українським біженцям і переселенцям.
Фото: Себастьян Феттель із презентом від українців (twitter.com/V_Kanevskyi)
До слова, пілот "Ред Булла" Ферстаппен переміг на Гран-прі Азербайджану після чергового провалу "Феррарі".
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