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Ферстаппен завоював поул на домашній трасі "Ред Булла"

Фото: Макс Ферстаппен не мав рівних на "Ред Булл Ринзі" в суботу (x.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

Нідерландський пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стартуватиме першим на Гран-прі Австрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Чинний чемпіон показав найкращий час за підсумками суботніх заїздів. Він проїхав коло за 1:04.314 хвилини.

У першому сегменті з боротьби вибули пілот "Кік Заубера" Чжоу, Сарджент із "Вільямса", Боттас ("Кік Заубер"), гонщик "Астон Мартіна" Стролл і Албон на "Вільямсі". Натомість після другої частини виступи завершили Алонсо ("Астон Мартін"), пілот РБ Цунода, Гаслі з "Альпін", Магнуссен ("Хаас") і гонщик РБ Ріккардо.

У фіналі кваліфікації Ферстаппен у першій спробі випередив Норріса на понад 0,3 секунди. У другій нідерландець покращив час ще на десяту секунди та не залишив шансів конкурентам. Норріс стартуватиме другим, а другий ряд сформували Расселл із "Мерседеса" та пілот "Феррарі" Сайнс. Далі розташувалися їхні партнери по командах – Хемілтон і Леклер.

Гран-прі Австрії відбудеться в неділю, 30 червня. Старт призначений на 16:00 за київським часом. Тривалість – 71 коло.

До слова, раніше Ферстаппен тріумфував у спринті Гран-прі Австрії в Шпільберзі.

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