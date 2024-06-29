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Ферстаппен завоевал поул на домашней трассе "Ред Булла"

Фото: Макс Ферстаппен не имел равных на "Ред Булл Ринге" в субботу (x.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стартует первым на Гран-при Австрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

Действующий чемпион показал лучшее время по итогам субботних заездов. Он проехал круг за 1:04.314 минуты.

В первом сегменте из борьбы выбыли пилот "Кик Заубера" Чжоу, Сарджент из "Уильямса", Боттас ("Кик Заубер"), гонщик "Астон Мартина" Стролл и Албон на "Уильямсе". После второй же части выступления завершили Алонсо ("Астон Мартин"), пилот РБ Цунода, Гасли из "Альпин", Магнуссен ("Хаас") и гонщик РБ Риккардо.

В финале квалификации Ферстаппен в первой попытке опередил Норриса более чем на 0,3 секунды. Во второй нидерландец улучшил время еще на десятую секунду и не оставил шансов конкурентам. Норрис будет стартовать вторым, а второй ряд сформировали Расселл из "Мерседеса" и пилот "Феррари" Сайнс. Далее расположились их партнеры по командам – Хэмилтон и Леклер.

Гран-при Австрии состоится в воскресенье, 30 июня. Старт назначен на 16:00 по киевскому времени. Продолжительность – 71 круг.

К слову, ранее Ферстаппен триумфовал в спринте Гран-при Австрии в Шпильберге.

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Формула-1