UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ферстаппен втратить п'ять позицій на старті Гран-прі Бельгії: що трапилося

Фото: Макс Ферстаппен (ліворуч) надасть фору Серхіо Пересу та іншим (facebook.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

Лідер загального заліку чемпіонату світу Формула-1 Макс Ферстаппен втратить позиції на стартовій решітці автодрому "Спа-Франкоршам".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motorsport.

Пілот "Ред Булла" втратить 5 місць на старті через заміну коробки перемикання передач. У п'ятницю вранці австрійська стайня підтвердила вихід із ліміту агрегатів на сезон.

Ферстаппен першим із пелотону перевищив кількість дозволених КПП цьогоріч (4). "Ред Булл" вирішив замінити коробку передач саме на Гран-прі Бельгії, зважаючи на особливості траси – легкість обгонів. Торік нідерландець стартував 14-м, але вже на 12-му колі вийшов у лідери.

Впритул до втрати позицій на стартовій решітці підібралися й інші гонщики. Наприклад, партнер Ферстаппена по команді Серхіо Перес нещодавно встановив четверту КПП. Той же за порядковістю агрегат встановлений на болідах пілота "Альпін" Гаслі, а також Магнуссена та Хюлькенберга (обидва – "Хаас").

Гран-прі Бельгії цьогоріч пройде 28-30 липня. На п'ятницю запланована вільна практика та кваліфікація перед гонкою у неділю. У суботу ж відбудуться кваліфікаційні заїзди перед спринтом і власне коротка гонка.

До слова, нідерландець Ферстаппен тріумфував на "Хунгарорінгу" після старту з другої позиції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1