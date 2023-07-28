Ферстаппен потеряет пять позиций на старте Гран-при Бельгии: что произошло

Пилот "Ред Булл" потеряет 5 мест на старте из-за замены коробки переключения передач. В пятницу утром австрийская конюшня подтвердила выход из лимита агрегатов на сезон.

Ферстаппен первым из пелотона превысил количество разрешенных КПП в этом году (4). "Ред Булл" решил заменить коробку передач именно на Гран-при Бельгии, учитывая особенности трассы – легкость обгонов. В прошлом году нидерландец стартовал 14-м, но уже на 12-м круге вышел в лидеры.

Вплотную к потере позиций на стартовой решетке подобрались и другие гонщики. К примеру, партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес недавно установил четвертую КПП. Тот же по порядку агрегат установлен на болидах пилота "Альпин" Гасли, а также Магнуссена и Хюлькенберга (оба – "Хаас").

Гран-при Бельгии в этом году пройдет 28-30 июля. В пятницу запланирована свободная практика и квалификация перед гонкой в воскресенье. В субботу же состоятся квалификационные заезды перед спринтом и короткая гонка.