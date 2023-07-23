Ферстаппен виграв Гран-прі Угорщини з ривком Переса на подіум

Дворазовий чемпіон світу Макс Ферстаппен тріумфував на автодромі "Хунгарорінг" у Будапешті після старту з другої позиції на решітці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки .

Переможець кваліфікації Хемілтон ("Мерседес") програв старт і вже на першому колі опустився на 4-те місце, пропустивши вперед лідера сезону Ферстаппена з "Ред Булла" та дует пілотів "Макларена" – Піастрі та Норріса. Натомість гонщик "Феррарі" Сайнс із-за меж десятки злетів на 6-те місце.

Після виходу на першу сходинку Ферстаппен відривався від "Макларенів" поступово. Серія швидких кіл перед першою хвилею піт-стопів дозволили нідерландцю отримати солідний гандикап. Натомість Норріс і Піастрі після візитів у бокси обмінялися позиціями.

За підсумками першої третини гонки топ-6 сформувалася в складі Ферстаппена, Норріса, Піастрі, Хемілтона, Переса з "Ред Булла" та Сайнса. Згодом мексиканський пілот переграв третього та четвертого гонщиків тактично. Заїхавши в бокси одночасно з Піастрі, Перес спершу випередив Хемілтона, а потім і австралійця з "Макларена".

Завданням на фінальний відрізок для другого пілота "Ред Булла" стала друга позиція. Він намагався пресингувати Норріса, але наблизився до британця лише на 3 секунди. Зрештою, обидва зберегли свої позиції. Натомість Ферстаппен у гордій самотності здобув дев'яту перемогу цьогоріч.

Класифікація Гран-прі Угорщини-2023: