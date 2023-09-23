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Ферстаппен виграв кваліфікацію в Японії, "Макларен" доповнив перший ряд

Фото: Макс Ферстаппен не мав рівних у суботу (formula1.com)
Автор: Антон Федорців

Нідерландський пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен став найкращим під час кваліфікаційних заїздів на японському автодромі "Сузука".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Дворазовий чемпіон світу показав найкращий час на легендарній трасі. У фінальній спробі він випередив суперників на понад півсекунди та проїхав коло за 1:28.887 хвилини.

Після першого сегменту кваліфікації з боротьби вибули Сарджент, який розбив свій "Вільямс", пілоти "Альфа Ромео" Чжоу та Боттас, гонщик "Хааса" Хюлькенберг і Стролл із "Астон Мартін". Натомість у другому припинили виступи Магнуссен ("Хаас"), пілоти "Альпін" Окон і Гаслі, Албон із "Вільямса" та гонщик "Альфа Таурі" Лоусон.

У третьому сегменті інтрига померла після першої ж спроби Ферстаппена. Нідерландець "привіз" решті пелотону понад 0,4 секунди та навіть міг не виїжджати на другу спробу. Проте, лідер сезону таки покинув бокси та покращив свій результат. У боротьбі інших сильнішими виявилися пілоти "Макларена" – Піастрі та Норріс пресингуватимуть чемпіона з "Ред Булла" на старті.

Другий ряд доповнив пілот "Феррарі" Леклер. Далі на стартовій решітці розташуються Перес ("Ред Булл") та другий гонщик "Феррарі" Сайнс, а також пілоти "Мерседеса" Хемілтон і Расселл. Замкнули топ-10 Цунода на "Альфа Таурі" та гонщик "Астон Мартіна" Алонсо.

Гран-прі Японії відбудеться в неділю, 24 вересня. Старт призначений на 08:00 за київським часом. Тривалість – 53 кола. Стайні "Ред Булл" достатньо фінішу обох пілотів у топ-5, щоб достроково здобути Кубок конструкторів.

До слова, раніше розібрали непідкорені Ферстаппеном рекорди Формули-1.

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Формула-1