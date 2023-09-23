Ферстаппен выиграл квалификацию в Японии, "Макларен" дополнил первый ряд

Двукратный чемпион мира показал лучшее время на легендарной трассе. В финальной попытке он опередил соперников на полусекунды с хвостиком и проехал круг за 1:28.887 минуты.

После первого сегмента квалификации из борьбы выбыли разбивший свой "Уильямс" Сарджент, пилоты "Альфа Ромео" Чжоу и Боттас, гонщик "Хааса" Хюлькенберг и Стролл из "Астон Мартин". Во втором же прекратили выступления Магнуссен ("Хаас"), пилоты "Альпин" Окон и Гасли, Албон из "Уильямса" и гонщик "Альфа Таури" Лоусон.

В третьем сегменте интрига скончалась после первой же попытки Ферстаппена. Нидерландец "привез" остальному пелотону более 0,4 секунды и даже мог не выезжать на вторую попытку. Тем не менее, лидер сезона покинул боксы и улучшил свой результат. В борьбе остальных сильнее оказались пилоты "Макларена" – Пиастри и Норрис будут прессинговать чемпиона из "Ред Булла" на старте.

Второй ряд дополнил пилот "Феррари" Леклер. Далее на стартовой решетке разместятся Перес ("Ред Булл") и второй гонщик "Феррари" Сайнс, а также пилоты "Мерседеса" Хэмилтон и Расселл. Замкнули топ-10 Цунода на "Альфа Таури" и гонщик "Астон Мартина" Алонсо.

Гран-при Японии состоится в воскресенье, 24 сентября. Старт назначен на 08:00 по киевскому времени. Продолжительность – 53 круга. Конюшни "Ред Булл" достаточно финиша обоих пилотов в топ-5, чтобы досрочно завоевать Кубок конструкторов.