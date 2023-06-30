Ферстаппен виграв четверту поспіль кваліфікацію у Формулі-1

Нідерландець продемонстрував найкращий час на трасі в Штірії. У фінальній спробі він проїхав найшвидше коло за 1:04.391 на шинах "софт".

У першому сегменті з боротьби за поул вибули пілоти "Альфа Таурі" Де Вріз і Цунода, Магнуссен із "Хааса", гонщик "Вільямса" Сарджент і Чжоу ("Альфа Ромео"). Натомість у другому завершили виступи пілот "Ред Булла" Перес, Боттас на "Альфа Ромео", Піастрі ("Макларен"), гонщик "Альпін" Окон і Расселл із "Мерседеса".

У фіналі кваліфікації пілот "Ред Булла" Ферстаппен захопив лідерство зі старту. Друга спроба лідера сезону стала ще кращою, але під картатим прапором його ледь не випередив Леклер. Гонщик "Феррарі" відстав лише на 0.048 секунди. Тим часом другий ряд сформували інший пілот Скудерії Сайнс і Норріс із "Макларена".

Гран-прі Австрії відбудеться у неділю, 2 липня. Старт гонки о 16:00 за київським часом. Натомість у суботу о 17:30 відбудеться спринтерський заїзд.