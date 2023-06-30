Ферстаппен выиграл четвертую квалификацию подряд в Формуле-1

Нидерландец продемонстрировал лучшее время на трассе в Штирии. В финальной попытке он проехал самый быстрый круг за 1:04.391 на шинах "софт".

В первом сегменте по борьбе за поул выбыли пилоты "Альфа Таури" Де Вриз и Цунода, Магнуссен из "Хааса", гонщик "Уильямса" Сарджент и Чжоу ("Альфа Ромео"). Во втором же завершили выступления пилот "Ред Булла" Перес, Боттас на "Альфа Ромео", Пиастри ("Макларен"), гонщик "Альпин" Окон и Расселл из "Мерседеса".

В финале квалификации пилот "Ред Булла" Ферстаппен захватил лидерство со старта. Вторая попытка лидера сезона стала еще лучше, но под клетчатым флагом его едва не опередил Леклер. Гонщик "Феррари" отстал всего на 0.048 секунды. Тем временем второй ряд сформировали другой пилот Скудерии Сайнс и Норрис из "Макларена".

Гран-при Австрии состоится в воскресенье, 2 июля. Старт гонки в 16:00 по киевскому времени. В свою очередь в субботу в 17:30 состоится спринтерский заезд.