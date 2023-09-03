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Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Італії з новим рекордом Формули-1

Фото: Карлос Сайнс програв на трасі Максу Ферстаппену (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен переміг на автодромі "Монца" після старту з другої позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

На старті перша п'ятірка пілотів зберегла свої позиції. Поступово лідер чемпіонату Ферстаппен узявся пресингувати володаря поулу Сайнса з "Феррарі". Іспанець оборонявся, але на 15-му колі перегальмував перед першою шиканою і пропустив нідерландського пілота.

Заспів дворазового чемпіона світу підтримав його партнер по стайні "Ред Булл" Перес. У боротьбі за четверте місце мексиаканець обійшов Расселла ("Мерседес"). Натомість Леклер на "Феррарі" підібрався впритул до Сайнса. Утім, після першої хвилі піт-стопів становище в топ-4 стабілізувалася.

Миритися з таким перебігом подій Перес не став. Другу половину етапу він присвятив проходженню обох "Феррарі". З цим завданням мексиканський пілот упорався. На 32-му колі Перес пройшов Леклера, а на 46-му – Сайнса. Останні кола ті провели в боротьбі за подіум.

Зрештою, Ферстаппен у гордій самотності завершив гонку десятою перемогою поспіль. Тепер він став одноосібним рекордсменом за цим показником. Перес без проблем фінішував другим, а Сайнс таки втримав третю позицію від посягань Леклера. Топ-10 доповнили Расселл, Хемілтон ("Мерседес"), Албон ("Вільямс"), Норріс ("Макларен"), Алонсо ("Астон Мартін") і Боттас ("Альфа Ромео").

Класифікація Гран-прі Італії-2023:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Серхіо Перес (+7.686)
  3. Карлос Сайнс (+11.674)

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