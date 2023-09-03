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Ферстаппен триумфовал на Гран-при Италии с новым рекордом Формулы-1

Фото: Карлос Сайнс проиграл на трассе Максу Ферстаппену (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил на автодроме "Монца" после старта со второй позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на результаты гонки.

 

На старте первая пятерка пилотов сохранила свои позиции. Постепенно лидер чемпионата Ферстаппен взялся прессинговать обладателя поула Сайнса из "Феррари". Испанец оборонялся, но на 15-м круге перетормозил перед первой шиканой и пропустил нидерландского пилота.

Запев двукратного чемпиона мира поддержал его партнер по конюшне "Ред Булл" Перес. В борьбе за четвертое место мексиканец обошел Расселла ("Мерседес"). Зато Леклер на "Феррари" подобрался вплотную к Сайнсу. Впрочем, после первой волны пит-стопов положение в топ-4 стабилизировалось.

Мириться с таким ходом событий Перес не стал. Вторую половину этапа он посвятил прохождению обоих "Феррари". С этой задачей мексиканский пилот справился. На 32-м круге Перес прошел Леклера, а на 46-м – Сайнса. Последние круги те провели в борьбе за подиум.

В конце концов, Ферстаппен в гордом одиночестве завершил гонку десятой победой подряд. Теперь он стал единоличным рекордсменом по этому показателю. Перес без проблем финишировал вторым, а Сайнс удержал третью позицию от посягательств Леклера. Топ-10 дополнили Расселл, Хэмилтон ("Мерседес"), Албон ("Уильямс"), Норрис ("Макларен"), Алонсо ("Астон Мартин") и Боттас ("Альфа Ромео").

Классификация Гран-при Италии-2023:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Серхио Перес (+6.054)
  3. Карлос Сайнс (+11.674)

 

 

Ферстаппен укрепил лидерство в общем зачете. Нидерландец набрал 364 очка. Идущий вторым Перес записал в свой актив только 217 пунктов. Третий – Алонсо (170 баллов). В Кубке конструкторов "Ред Булл" набрал 583 очка, а "Мерседес" (273 пункта) и "Феррари" (228) существенно отстают.

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