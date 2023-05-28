Ферстаппен стартуватиме поруч із Алонсо на Гран-прі Монако: стартова решітка

Нідерландець показав найкращий час на класичній трасі Формули-1. У фінальній спробі він проїхав коло за 1:11.365.

Після першого сегменту кваліфікації з боротьби вибули Перес ("Ред Булл"), який влетів у відбійник, а також пілот "Альфа Ромео" Чжоу, дует із "Хааса" Хюлькенберг і Магнуссен, Сарджент ("Вільямс"). У другому ж припинили виступи Боттас ("Альфа Ромео"), гонщик "Астон Мартіна" Стролл, Албон із "Вільямса", де Вріз ("Альфа Таурі") та пілот "Макларена" Піастрі.

На фінальному відрізку лідер сесії кілька разів змінювався. На першій позиції встигли побувати Окон із "Альпін", гонщик "Астон Мартіна" Алонсо та власне Ферстаппен. Останній під картатим прапором і встиг випередити на 0.084 секунди іспанського ветерана.

Пілот "Феррарі" Леклер завершив кваліфікацію третім, але стартуватиме лише шостим. Монегаска покарали за блокування британського гонщика "Макларена" Норріса. Як наслідок, другий стартовий ряд сформували Окон і Сайнс ("Феррарі").