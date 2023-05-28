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Ферстаппен будет стартовать рядом с Алонсо на Гран-при Монако: стартовая решетка

Фото: Фернандо Алонсо и Макс Ферстаппен разыграют победу (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Победой пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена завершились квалификационные заезды по улицам Монте-Карло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

Нидерландец показал лучшее время на классической трассе Формулы-1. В финальной попытке он проехал круг за 1:11.365.

После первого сегмента квалификации из борьбы выбыли влетевший в отбойник Перес ("Ред Булл"), а также пилот "Альфа Ромео" Чжоу, дуэт из "Хааса" Хюлькенберг и Магнуссен, Сарджент ("Уильямс"). Во втором же прекратили выступления Боттас ("Альфа Ромео"), гонщик "Астон Мартина" Стролл, Албон из "Уильямса", де Вриз ("Альфа Таури") и пилот "Макларена" Пиастри.

На финальном отрезке лидер сессии несколько раз менялся. На первой позиции успели побывать Окон из "Альпин", гонщик "Астон Мартина" Алонсо и собственно Ферстаппен. Последний под клетчатым флагом и успел опередить на 0.084 секунды испанского ветерана.

Пилот "Феррари" Леклер завершил квалификацию третьим, но будет стартовать только шестым. Монегаска наказали за блокировку британского гонщика "Макларена" Норриса. Как следствие, второй стартовый ряд сформировали Окон и Сайнс ("Феррари").

К слову, ранее "Хонда" анонсировала возвращение в Формулу-1 в 2026 году.

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Формула-1