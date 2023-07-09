UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ферстаппен стартуватиме першим перед двома "Макларенами" на Гран-прі Британії

Фото: Макс Ферстаппен здобув поул-позицію в Британії (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

Дворазовий чемпіон світу Макс Ферстаппен зі стайні "Ред Булл" на автодромі в британському Сільверстоуні вкотре впродож сезону-2023 виграв кваліфікаційні заїзди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Нідерландський пілот показав найкращий час на трасі в англійському графстві Нортгемптоншир. У фінальній спробі він проїхав коло за 1:26.720 хвилини.

Після першого сегменту з боротьби за поул вибули гонщик "Хааса" Магнуссен, пілоти "Альфа Таурі" де Вріз і Цунода, Чжоу ("Альфа Ромео") та Перес із "Ред Булла". У другому ж вибули гонщик "Альфа Ромео" Боттас, Сарджент ("Вільямс"), пілот "Альпін" Окон, представник "Астон Мартіна" Стролл і Хюлькенберг із "Хааса".

У фінальній частині кваліфікації драма розгорнулася на фінальних секундах. Лідер заїзду змінювався кілька разів. Господар траси – пілот "Макларена" Норріс – несподівано "вийшов" із 1:27.000 хвилини під картатим прапором. Утім, в останній спробі його випередив лідер сезону Ферстаппен.

Отже, нідерландець і британець сформували перший ряд стартової решітки. З другого сенсаційно стартуватиме Піастрі ("Макларен") і гонщик "Феррарі" Леклер. Далі розташувалися Сайнс ("Феррарі"), Расселл і Хемілтон (обидва – "Мерседес"), пілот "Вільямса" Албон, Алонсо з "Астон Мартіна" та гонщик "Альпін" Гаслі.

Гонка в Сільверстоуні відбудеться в неділю, 9 липня. Старт гонки призначений на 17:00 за київським часом. Тривалість – 52 кола.

До слова, раніше "Феррарі" очолила рейтинг найдорожчих команд Формули-1.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1