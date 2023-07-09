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Ферстаппен стартует первым перед двумя "Макларенами" на Гран-при Британии

Фото: Макс Ферстаппен завоевал поул-позицию в Британии (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен из конюшни "Ред Булл" на автодроме в британском Сильверстоуне в очередной раз в сезон-2023 выиграл квалификационные заезды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

Нидерландский пилот показал лучшее время на трассе в английском графстве Нортгемптоншир. В финальной попытке он проехал круг за 1:26.720 минуты.

После первого сегмента из борьбы за поул выбыли гонщик "Хааса" Магнуссен, пилоты "Альфа Таури" де Вриз и Цунода, Чжоу ("Альфа Ромео") и Перес из "Ред Булла". Во втором же выбыли гонщик "Альфа Ромео" Боттас, Сарджент ("Уильямс"), пилот "Альпин" Окон, представитель "Астон Мартина" Стролл и Хюлькенберг из "Хааса".

В финальной части квалификации драма развернулась на финальных секундах. Лидер заезда менялся несколько раз. Хозяин трассы – пилот "Макларена" Норрис – неожиданно "вышел" с 1:27.000 минуты под клетчатым флагом. Впрочем, в последней попытке его опередил лидер сезона Ферстаппен.

Итак, нидерландец и британец сформировали первый ряд стартовой решетки. Со второй сенсационно будет стартовать Пиастри ("Макларен") и гонщик "Феррари" Леклер. Далее расположились Сайнс ("Феррари"), Расселл и Хэмилтон (оба – "Мерседес"), пилот "Уильямса" Албон, Алонсо из "Астон Мартина" и гонщик "Альпин" Гасли.

Гонка в Сильверстоуне пройдет в воскресенье, 9 июля. Старт гонки назначен на 17:00 по киевскому времени. Продолжительность – 52 круга.

К слову, ранее "Феррари" возглавил рейтинг самых дорогих команд Формулы-1.

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Формула-1