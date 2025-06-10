Ферстаппен уйдет из Формулы-1 уже в этом году. Но есть одно условие
Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, который стремится получить пятый подряд титул чемпиона мира в Формуле-1, может завершить карьеру уже в конце этого сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на YouTube-канал журналиста Лукаса Стюарта.
Сенсационное заявление механика
Неожиданную новость сообщил бывший механик команды "Ред Булл" Калум Николас. Он заявил:
"Я думаю, Макс выиграет чемпионат в этом году, а затем завершит карьеру".
Это заявление прозвучало на фоне того, что сейчас Ферстаппен занимает лишь третье место в общем зачете, проигрывая лидеру - австралийцу Оскару Пиастри из "Макларена" 49 очков.
Несмотря на это, Николас уверен в своем прогнозе:
"Не ставить на Макса - это безумие. Он не просто талантлив - он способен на все. Я видел, как он вырос в гонщика, который делает все безупречно".
Болид Ферстаппена на Гран-при Монако (instagram.com/maxverstappen1)
Под угрозой - контракт до 2028 года
Ферстаппен имеет действующий контракт с "Ред Булл" до 2028 года. В то же время соглашение содержит специальные пункты о досрочном уходе. По информации изнутри команды, нидерландец уже намекал руководству, что может пересмотреть свои планы в зависимости от изменений регламента, которые вступят в силу в следующем году.
Впрочем, близкое окружение гонщика предполагает, что если Ферстаппен и покинет "Ред Булл", то только ради перехода в другую топ-команду - в частности, возможны варианты с "Мерседес" или "Астон Мартин".
Кто такой Макс Ферстаппен
27-летний нидерландский гонщик, уроженец бельгийской провинции Лимбург. Сын пилота Формулы-1 в 1990-х Йоса Ферстаппена.
Попал в молодежную команду "Ред Булл" в 2014 году и сразу стал тест-пилотом резервной команды - "Торо Россо". На уровне Ф-1 дебютировал в сезоне-2015 и набрал 49 очков для второй команды "красных быков". Посреди сезона-2016 перебрался в "Ред Булл" и одержал дебютную победу.
Четырехкратный чемпион мира (2021, 2022, 2023, 2024). Рекордсмен по количеству побед в одном сезоне (19) и по количеству выигранных подряд Гран-при (10). Оба достижения установлены в сезоне-2023. Самый высокооплачиваемый гонщик Формулы-1 с годовым контрактом в 75 млн долларов.
Всего в Ф-1 провел 218 гонок, в которых одержал 65 побед и 116 раз взошел на подиум.
Ранее Ферстаппен публично извинился за инцидент с Расселом на Гран-при Испании.
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