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Ферстаппен несподівано сів за кермо "Феррарі" в Італії

Фото: Макс Ферстаппен і Тьєррі Вермюлен поруч із "Феррарі" GT (grandpx.news)
Автор: Антон Федорців

Триразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен змінив машину Формули-1 "Ред Булл" на болід "Феррарі" для Чемпіонату GT Міжнародної автомобільної федерації (ФІА) на трасі "Муджелло" в італійській Тоскані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Blick.

26-річний нідерландець протестував Ferrari 296 GT3. Заїзди відбулися на власному автодромі Скудерії неподалік від Флоренції.

Ферстаппен вирішив допомогти співвітчизнику Тьєррі Вермюлену. Син менеджера чинного чемпіона Формули-1 Раймонда Вермюлена захищає кольори "Феррарі" в серії DTM. Пілот "Ред Булла" провів серію кіл, щоб дати кілька порад щодо пілотування Вермюлену-молодшому.

"Я радий допомогти Тьєррі. Ми наче одна велика родина. Окрім того, я фанат GT і сімрейсінгу", – коротко прокоментував виступ під знаменами "Феррарі" Ферстаппен.

Сезон-2023 у Deutsche Tourenwagen Masters (DTM)

У травні-жовтні відбулося 8 етапів чемпіонату, в яких узяли участь 14 команд (6 виробників). Кожен гран-прі складався з двох гонок.

Чемпіоном сезону став австрієць Томас Прайнінг. Він набрав 246 очок у складі команди "Мантей Рейсінг" із шасі "Порше". Стайня чемпіона також здобула Кубок команд (357 пунктів).

Натомість Вермюлен їздив на шасі "Феррарі" в команді "Еміль Фрай Рейсінг". За рік він набрав усього 58 очок. Найвище досягнення – 5-те місце на "Заксенрінг".

До слова, раніше Ферстаппен виграв Гран-прі Мексики з другого ряду на старті.

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FerrariФормула-1