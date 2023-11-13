Ферстаппен несподівано сів за кермо "Феррарі" в Італії

26-річний нідерландець протестував Ferrari 296 GT3. Заїзди відбулися на власному автодромі Скудерії неподалік від Флоренції.

Ферстаппен вирішив допомогти співвітчизнику Тьєррі Вермюлену. Син менеджера чинного чемпіона Формули-1 Раймонда Вермюлена захищає кольори "Феррарі" в серії DTM. Пілот "Ред Булла" провів серію кіл, щоб дати кілька порад щодо пілотування Вермюлену-молодшому.

"Я радий допомогти Тьєррі. Ми наче одна велика родина. Окрім того, я фанат GT і сімрейсінгу", – коротко прокоментував виступ під знаменами "Феррарі" Ферстаппен.

Сезон-2023 у Deutsche Tourenwagen Masters (DTM)

У травні-жовтні відбулося 8 етапів чемпіонату, в яких узяли участь 14 команд (6 виробників). Кожен гран-прі складався з двох гонок.

Чемпіоном сезону став австрієць Томас Прайнінг. Він набрав 246 очок у складі команди "Мантей Рейсінг" із шасі "Порше". Стайня чемпіона також здобула Кубок команд (357 пунктів).

Натомість Вермюлен їздив на шасі "Феррарі" в команді "Еміль Фрай Рейсінг". За рік він набрав усього 58 очок. Найвище досягнення – 5-те місце на "Заксенрінг".