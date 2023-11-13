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Ферстаппен неожиданно сел за руль "Феррари" в Италии

Фото: Макс Ферстаппен и Тьерри Вермюлен рядом с "Феррари" GT (grandpx.news)
Автор: Антон Федорцив

Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен сменил машину Формулы-1 "Ред Булл" на болид "Феррари" для Чемпионата GT Международной автомобильной федерации (ФИА) на трассе "Муджелло" в итальянской Тоскане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blick.

26-летний нидерландец протестовал Ferrari 296 GT3. Заезды прошли на собственном автодроме Скудерии недалеко от Флоренции.

Ферстаппен решил помочь соотечественнику Тьерри Вермюлену. Сын менеджера действующего чемпиона Формулы-1 Раймонда Вермюлена защищает цвета "Феррари" в серии DTM. Пилот "Ред Булла" провел серию кругов, чтобы дать несколько советов по пилотированию Вермюлену-младшему.

"Я рад помочь Тьерри. Мы как одна большая семья. Кроме того, я фанат GT и симрейсинга", – коротко прокомментировал выступление под знаменами "Феррари" Ферстаппен.

Сезон-2023 в Deutsche Tourenwagen Masters (DTM)

В мае-октябре состоялось 8 этапов чемпионата, в которых приняло участие 14 команд (6 производителей). Каждый гран-при состоял из двух гонок.

Чемпионом сезона стал австриец Томас Прайнинг. Он набрал 246 очков в составе команды "Мантей Рейсинг" с шасси "Порше". Конюшня чемпиона также завоевала Кубок команд (357 пунктов).

Вермюлен же ездил на шасси "Феррари" в команде "Эмиль Фрай Рейсинг". За год он набрал всего 58 очков. Наивысшее достижение – 5-е место на "Заксенринг".

К слову, ранее Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики со второго ряда на старте.

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FerrariФормула-1