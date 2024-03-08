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Ферстаппен на класі виграв кваліфікацію в Саудівській Аравії

Фото: Макс Ферстаппен не мав рівних у заїзді (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен переміг у кваліфікаційних заїздах на автодромі "Джедда Корніш".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Чинний чемпіон світу проїхав найшвидше коло у фіналі кваліфікації. У третьому сегменті він показав час 1:27.472 хвилини.

У першій частині кваліфікації з боротьби вибули гонщик "Кік Заубера" Чжоу, Сарджент із "Вільямса", пілоти "Альпін" Гаслі та Окон і Боттас ("Кік Заубер"). Натомість у другому сегменті припинили виступи Хюлькенберг із "Хааса", гонщик РБ Даніель Ріккардо, пілот "Хааса" Магнуссен, Албон ("Вільямс") і резревний гонщик "Феррарі" Берман.

Ферстаппен у третій частині заїзду з першої спроби показав недосяжний для інших час. У другій спробі пілот "Феррарі" Леклер зумів розбити дует "Ред Булла" на першій лінії, відправивши Переса в другий ряд на стартовій решітці. Компанію мексиканцю там складе Алонсо ("Астон Мартін").

Гран-прі Саудівської Аравії відбудеться в суботу, 9 березня. Старт призначений на 19:00 за київським часом. Тривалість – 50 кіл.

 

До слова, раніше "Феррарі" вимушено замінила Сайнса на британця Бермана.

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