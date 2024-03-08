"Феррарі" екстрено замінила пілота посеред Гран-прі Саудівської Аравії: що трапилося

Стайня Формули-1 "Феррарі" перед кваліфікацією в аравійській Джедді вимушено замінила основного гонщика команди Карлоса Сайнса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter Скудерії .

29-річний іспанець пропустить другий етап нинішнього сезону. Після скарг на біль лікарі діагностували в нього апендицит.

Замість Сайнса кольори "Феррарі" захищатиме Олівер Берман. Британець приїхав до Джедди в складі команди Формули-2 "Према". Він входить до академії Скудерії, а торік двічі спробував себе на рівні F1 у ролі тест-пілота команди "Хаас".

18-річний Берман цьогоріч отримав статус резервного гонщика обох команд. За кермом "Феррарі" він дебютуватиме на третій вільній практиці Гран-прі Саудівської Аравії. Водночас британський пілот пропустить етап чемпіонату Формули-2.

Сайнс розпочав сезон-2024 з подіуму в Бахрейні. Іспанський гонщик фінішував третім на автодромі "Сахір" після пілотів "Ред Булла" Ферстаппена та Переса. Інший пілот Скудерії – Шарль Леклер – дістався до фінішу четвертим.