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Ферстаппен на классе выиграл квалификацию в Саудовской Аравии

Фото: Макс Ферстаппен не имел равных в заезде (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен победил в квалификационных заездах на автодроме "Джедда Корниш".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

Действующий чемпион мира проехал самый быстрый круг в финале квалификации. В третьем сегменте он показал время 1:27.472 минуты.

В первой части квалификации из борьбы выбыли гонщик "Кик Заубер" Чжоу, Сарджент из "Уильямса", пилоты "Альпин" Гасли и Окон, а также Боттас ("Кик Заубер"). Во втором же сегменте прекратили выступления Хюлькенберг из "Хааса", гонщик РБ Даниэль Риккардо, пилот "Хааса" Магнуссен, Албон ("Уильямс") и резревный гонщик "Феррари" Берман.

Ферстаппен в третьей части заезда с первой попытки показал недостижимое для других время. Во второй попытке пилот "Феррари" Леклер сумел разбить дуэт "Ред Булла" на первой линии, отправив Переса во второй ряд на стартовой решетке. Компанию мексиканцу там составит Алонсо ("Астон Мартин").

Гран-при Саудовской Аравии состоится в субботу, 9 марта. Старт назначен на 19:00 по киевскому времени. Продолжительность – 50 кругов.

 

К слову, ранее "Феррари" вынужденно заменила Сайнса британцем Берманом.

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