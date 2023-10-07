Ферстаппен досрочно стал трехкратным чемпионом Формулы-1
Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен по итогам субботней гонки на Гран-при Катара гарантировал чемпионский титул сезона-2023 Королевских автогонок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты спринта.
Короткий заезд нидерландец, которому для триумфа было достаточно финишировать в топ-6, начал с третьей позиции. На старте лидерство удержал Пиастри из "Макларена", а вот сам чемпион откатился на 5-е место.
На третьем круге Расселл ("Мерседес") обошел Пиастри и попытался уйти в отрыв. Впрочем, со временем его резина "софт" начала сдавать, поэтому австралийский пилот на 11-м круге вернулся в лидеры. В свою очередь на 16-м британца опередил и Ферстаппен.
Подняться на подиум Расселлу в этот вечер было не суждено. На последнем круге его обошел пилот "Макларена" Норрис. Пятым же финишировал Хэмилтон ("Мерседес"), который прошел обоих пилотов "Феррари" – Сайнса и Леклера. Закрыл зачетную "восьмерку" Албон из "Уильямса".
Финиш на второй позиции сделал Ферстаппена трехкратным чемпионом мира. Все титулы он завоевал подряд (2021, 2022, 2023). По количеству выигранных сезонов Формулы-1 нидерландец догнал Брэбема, Стюарта, Лауду, Пике-старшего и Сенну.
Классификация спринта Гран-при Катара-2023:
- Оскар Пиастри
- Макс Ферстаппен (+1.871)
- Ландо Норрис (+8.497)
К слову, ранее разобрали непокоренные Ферстаппеном рекорды Формулы-1.
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