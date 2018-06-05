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Феррейра може стати найбільш високооплачуваним гравцем "Бенфіки"

НовиниСпорт    05.06.2018 - 14:48
Фото: Факундо Феррейра (shakhtar.com)
Фото: Факундо Феррейра (shakhtar.com)

Форвард "Шахтаря" прибув до Лісабона для підписання контракту

Аргентинський нападник донецького "Шахтаря" Факундо Феррейра підпише з "Бенфікою" найбільший в історії клубу контракт. Про це повідомляє A Bola.

Португальський клуб пропонує 27-річному футболістові чотирирічний контракт із зарплатою в розмірі 2,2 млн євро в рік і бонусом за підписання в розмірі 4 млн євро. Якщо контракт буде підписаний, Феррейра стане найбільш високооплачуваним гравцем "Бенфіки", випередивши Жонаса і Сальвіо.

Феррейра вже прибув до Лісабона. Найближчим часом аргентинець пройде медогляд і потім поставить свій підпис в угоді з "орлами".

Контракт Феррейри з "Шахтарем" дійсний до кінця червня, після чого футболіст стане вільним агентом і може перейти в будь-який клуб без фінансової компенсації.

У минулому сезоні Феррейра провів за "гірників" 42 матчі у всіх турнірах, в яких забив 30 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

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Теги публікації: Шахтар, трансферы, Бенфика  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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