Феррейра може стати найбільш високооплачуваним гравцем "Бенфіки"

Форвард "Шахтаря" прибув до Лісабона для підписання контракту

Аргентинський нападник донецького "Шахтаря" Факундо Феррейра підпише з "Бенфікою" найбільший в історії клубу контракт. Про це повідомляє A Bola.

Португальський клуб пропонує 27-річному футболістові чотирирічний контракт із зарплатою в розмірі 2,2 млн євро в рік і бонусом за підписання в розмірі 4 млн євро. Якщо контракт буде підписаний, Феррейра стане найбільш високооплачуваним гравцем "Бенфіки", випередивши Жонаса і Сальвіо.

Феррейра вже прибув до Лісабона. Найближчим часом аргентинець пройде медогляд і потім поставить свій підпис в угоді з "орлами".

Facundo Ferreyra has arrived in Lisbon for his medical!



What a signing this is going to be! Can't wait to see him in the Benfica shirt!



Bem-vindo, Ferreyra! pic.twitter.com/bonFZjhLGd — O Glorioso (@BenficaThings) June 4, 2018

Контракт Феррейри з "Шахтарем" дійсний до кінця червня, після чого футболіст стане вільним агентом і може перейти в будь-який клуб без фінансової компенсації.

У минулому сезоні Феррейра провів за "гірників" 42 матчі у всіх турнірах, в яких забив 30 м'ячів і віддав 5 результативних передач.