Ferrexpo назначила нового руководителя вместо Жеваго

Горнодобывающая компания Ferrexpo назначила нового руководителя вместо Константина Жеваго, которого подозревают в растрате имущества банка "Финансы и Кредит". Новым исполняющим обязанности генерального директора был назначен Джеймс Норт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ferrexpo.

"Совет директоров рад объявить о назначении Джеймса Норта исполняющим обязанности генерального директора Ferrexpo после завершения общего собрания акционеров, которое состоится 28 мая 2020 года. Джим будет совмещать свою должность главного операционного директора с должностью исполняющего обязанности генерального директора. Он не войдет в состав совета, но будет приглашен на все заседания совета", - говорится в сообщении компании.

Напомним, бывший народный депутат Константин Жеваго был объявлен в розыск в октябре 2019 года. Его подозревают в растрате имущества одного из банков Украины. В декабре суд разрешил арестовать Жеваго.

Отметим, Жеваго был владельцем банка "Финансы и Кредит", в отношении него начата процедура принудительного взыскания более 1,5 млрд гривен. Его подозревают в отмывании доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах. В середине апреля Жеваго окончательно проиграл НБУ спор о долге на 1,5 миллиарда.