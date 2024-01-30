"Феррарі" знайшла нового пілота в середині пелотону Формули-1

Іспанець і Скудерія не можуть домовитися про новий контракт. Замінити сина легендарного раліста в червоному боліді матиме шанс пілот "Вільямса" Алекс Албон.

Тайський гонщик – пріоритетний кандидат для "Феррарі". Італійська стайня і Сайнс розійшлися в думках щодо подальшої співпраці. Іспанський пілот отримав контракт на сезон-2024 і прагне продовжити договір ще на два роки. Натомість "Феррарі" запропонувала 1-річний контракт.

Оточення Сайнса, окрім тривалішої угоди, ще й прагне вигідніших фінансових умов. Іспанець волів би провести мінімум три сезони в Маранелло та перейти до лав нової команди – "Ауді" – перед сезоном-2027. Якщо Сайнс не погодиться на умови "Феррарі", то 2025-й за кермом Скудерії розпочне Албон.

Хто такий Алекс Албон

Уродженець Лондона, до Формули-1 пробився через низку молодших серій на кшталт GP3 та Формули-2. Дебютував у чемпіонаті в сезоні-2019 за кермом "Торо Россо".

Посеред дебютної кампанії пересів у болід "Ред Булла". Провів у головній команді "червоних биків" і наступний сезон, а на 2021-й став резервним гонщиком стайні. Перед сезоном-2022 підписав контракт із "Вільямсом".

Загалом провів 82 гран-прі, в яких двічі фінішував на подіумі (треті місця на Гран-прі Тоскани та Гран-прі Бахрейну в 2019 році). Торік набрав 27 очок. Найкращий фініш – 7-ме місце (Канада, Італія).