"Феррари" нашла нового пилота в середине пелотона Формулы-1

Испанец и Скудерия не могут договориться о новом контракте. Заменить сына легендарного раллиста в красном болиде получит шанс пилот "Уильямса" Алекс Албон.

Тайский гонщик – приоритетный кандидат для "Феррари". Итальянская конюшня и Сайнс разошлись во мнениях относительно дальнейшего сотрудничества. Испанский пилот получил контракт на сезон-2024 и стремится продлить договор еще на два года. "Феррари" предложила 1-летний контракт.

Окружение Сайнса, кроме более длительного соглашения, еще и стремится к более выгодным финансовым условиям. Испанец предпочел бы провести минимум три сезона в Маранелло и перейти в ряды новой команды – "Ауди" – перед сезоном-2027. Если Сайнс не согласится на условия "Феррари", то 2025-й за рулем Скудерии начнет Албон.

Кто такой Алекс Албон

Уроженец Лондона, в Формулу-1 пробился через ряд младших серий вроде GP3 и Формулы-2. Дебютировал в чемпионате в сезоне-2019 за рулем "Торо Россо".

Посреди дебютной кампании пересел в болид "Ред Булла". Провел в главной команде "красных быков" и следующий сезон, а на 2021-й стал резервным гонщиком конюшни. Перед сезоном-2022 подписал контракт с "Уильямсом".

В общей сложности провел 82 гран-при, в которых дважды финишировал на подиуме (третьи места на Гран-при Тосканы и Гран-при Бахрейна в 2019 году). В прошлом году набрал 27 очков. Лучший финиш – 7-е место (Канада, Италия).