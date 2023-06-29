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"Феррарі" стала найдорожчою стайнею Формули-1: яка ціна команди без титулів із 2008 року

Фото: Бренд Скудерії досі найпопулярніший (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Італійська стайня "Феррарі", незважаючи на тривалу відсутність перемог у загальному заліку пілотів і Кубку конструкторів, залишається найдорожчою командою Королівських автоперегонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sportico.

Дослідники бізнес-процесів у царині спорту з компанії Sportico визначили вартість усіх десяти стаєнь F1. Найдорожчою командою виявилася "Феррарі".

Скудерію оцінили на 3,13 млрд доларів. До трійки найдорожчих потрапили гранди останнього десятиліття – "Мерседес" (2,7 млрд) і "Ред Булл" (2,42 млрд). Ще три стайні перетнули психологічну межу одного мільярда "зелених", а найдешевшою виявилася американська "Хаас" (710 млн).

За підсумками 2022 року, найприбутковішою стайнею став "Мерседес". Німецька команда з британською пропискою заробила 114 млн доларів. Натомість відразу три стайні продемонстрували збитки, зокрема і легендарні "Макларен" і "Вільямс" – -8 млн і -12 млн відповідно.

Цього тижня голлівудський актор Рейнольдс із групою інвесторів придбав пакет акцій "Альпін". Компанії Otro Capital, RedBird Capital Partners та Maximum Effort Investments викупили 24% акцій команди. Нові інвестиції спрямують виключно на стайню Формули-1.

Що відомо про "Феррарі"

Легендарна італійська стайня, дебютувала у Формулі-1 в 1950 році з Гран-прі Монако, найстаріша та найуспішніша команда чемпіонату світу. Чинні пілоти – Шарль Леклер і Карлос Сайнс.

За десятиліття виступів гонщики Скудерії здобули 241 перемогу та 794 рази зійшли на подіум. Дев'ять пілотів "Феррарі" оформили 15 титулів чемпіона світу – Аскарі (двічі), Фанхіо, Хоторн, Філ Хілл, Сьортіс, Лауда (двічі), Шектер, Міхаель Шумахер (5 разів), Райкконен. Команда виграла 16 Кубків конструкторів (останній – у 2008 році).

Уболівальників "Феррарі" по всьому світу називають тіфозі. У різні роки італійська стайня постачали двигуни та інші компоненти низці конкурентів – "Мінарді", "Торо Россо", "Ред Буллу", "Зауберу", "Хаасу" тощо.

До слова, напередодні Рейнольдс із групою інвесторів придбав акції "Альпін" із Формули-1.

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