"Феррари" стала самой дорогой конюшней Формулы-1: какая цена команды без титулов с 2008 года

Итальянская конюшня "Феррари", несмотря на длительное отсутствие побед в общем зачете пилотов и Кубка конструкторов, остается самой дорогой командой Королевских автогонок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sportico .

Исследователи бизнес-процессов в сфере спорта из компании Sportico определили стоимость всех десяти конюшен F1. Самой дорогой командой оказалась "Феррари".

Скудерию оценили в 3,13 млрд долларов. В тройку самых дорогих попали гранды последнего десятилетия – "Мерседес" (2,7 млрд) и "Ред Булл" (2,42 млрд). Еще три конюшни пересекли психологическую черту в один миллиард "зеленых", а самой дешевой оказалась американская "Хаас" (710 млн).

По итогам 2022 года самой прибыльной конюшней стал "Мерседес". Немецкая команда с британской пропиской заработала 114 млн долларов. Зато сразу три конюшни продемонстрировали убыток, в том числе и легендарные "Макларен" и "Уильямс" – -8 млн и -12 млн соответственно.

На этой неделе голливудский актер Рейнольдс с группой инвесторов приобрел пакет акций "Альпин". Компании Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments выкупили 24% акций команды. Новые инвестиции будут направлены исключительно на конюшню Формулы-1.

Что известно о "Феррари"

Легендарная итальянская конюшня, дебютировавшая в Формуле-1 в 1950 году с Гран-при Монако, старейшая и самая успешная команда чемпионата мира. Действующие пилоты – Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

За десятилетие выступлений гонщики Скудерии одержали 241 победу и 794 раза взошли на подиум. Девять пилотов "Феррари" оформили 15 титулов чемпиона мира – Аскари (дважды), Фанхио, Хоторн, Фил Хилл, Сертис, Лауда (дважды), Шектер, Михаэль Шумахер (5 раз), Райкконен. Команда выиграла 16 Кубков конструкторов (последний – в 2008 году).

Болельщиков "Феррари" по всему миру называют тифози. В разные годы итальянская конюшня поставляла двигатели и другие компоненты ряду конкурентов – "Минарди", "Торо Россо", "Ред Буллу", "Зауберу", "Хаасу" и т. д.