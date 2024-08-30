"Феррарі" прийме друзів, Довбик їде в Турин і класика АПЛ: анонс вихідних у спорті

Новий відрізок багатоденки Вуельта-2024, черговий етап MotoGP, італійський "великий приз" Формули-1, принципове протистояння "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуля" в чемпіонаті Англії та візит столичної "Роми" до туринського "Ювентуса" в рамках Серії А відбудуться в прийдешній вікенд.

Вільяфранка-дель-Б'єрсо – Вільябліно

31 серпня, 13:37, Вільяфранка-дель-Б'єрсо, Пласа Майор, телетрансляція на Eurosport

Провідні велогонщики продовжують шлях до Мадрида на третьому гранд-турі року. Черговий етап проляже від крихітного леонського містечка Вільяфранка-дель-Б'єрсо на Схід. Цього разу на пелотон чекатиме гірський етап середньої складності. Водночас він буде найдовшим цьогоріч (200,5 км). Кілька схилів і підйомів стануть хорошою перевіркою для головного фаворита Вуельти – словенця Пріможа Рогліча, який вже побував лідером гірської класифікації.

Мото Гран-прі Арагону

1 вересня, 15:00, Альканьїс, "Моторленд Арагон", телетрансляція на каналі "Перший автомобільний"

Удруге цьогоріч елітні мотоперегони завітають до Іспанії. Тут продовжать боротьбу за титул італієць Франческо Баньяя з "Дукаті" та господар траси – Хорхе Мартін ("Прамак"). Наразі між ними лише 5 очок, тож кращий виступ в Арагоні забезпечить одному з претендентів лідерство в загальному заліку. Траса в Альканьїсі пропустила минулий сезон, а в 2022-му тут тріумфував партнер Баньяї по команді Енеа Бастіаніні. Нова його перемога дозволить підтягнутися до дуету лідерів.

Гран-прі Італії

1 вересня, 16:00, Монца, Національний автодром Монци, телетрансляція на Setanta Sports+

Тишком-нишком воскресла інтрига у Формулі-1. Чинний чемпіон Макс Ферстаппен не перемагав в останніх п'яти гран-прі та може лише подякувати конкурентам, що ніхто з них не вподобав верхній щабель подіуму одноосібно. Тим не менше, Ландо Норріс із "Макларена" скоротив відставання до 70-ти очок. Одна невдача пілота "Ред Булла" вкупі з перемогою британця здатні поставити Ферстаппена під неабиякий тиск. Утім, найпильніша увага в Ломбардії буде прикута до "Феррарі".

"Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль"

1 вересня, 18:00, Манчестер, "Олд Траффорд", телетрансляція на Setanta Sports

У різному гуморі до знакового протистояння підходять англійські гранди. МЮ після вистражданої перемоги над столичним "Фулхемом" на останніх хвилинах програв "Брайтону", тож тепер повинен реабілітуватися проти принципового суперника. "Ліверпуль" з новим керманичем на чолі – Арне Слотом – стартував із двох перемог і ще не пропустив жодного м'яча. Здавалося б, фаворит поєдинку очевидний. Однак, із "Юнайтед" Еріка тен Хага краще не загадувати наперед.

"Ювентус" – "Рома"

1 вересня, 21:45, Турин, "Альянц Стедіум", трансляція на MEGOGO

Полярні настрої перед очним матчем мають і "Стара синьйора" зі столичними "вовками". "Юве" задихав на повні груди з Тьяго Моттою на чолі, здобувши дві яскраві перемоги на старті сезону. Натомість "Рома" Даніеле Де Россі набрала "аж" 1 очко в матчах проти "Кальярі" та "Емполі". Не відкрив лік голів на Апеннінах і Артем Довбик. Український форвард мав небагато моментів проти скромних команд, але зберіг абсолютну довіру алленаторе. Прорив настане в Турині?..