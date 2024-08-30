"Феррари" примет друзей, Довбик едет в Турин и классика АПЛ: анонс выходных в спорте

Новый отрезок многодневки Вуэльта-2024, очередной этап MotoGP, итальянский "большой приз" Формулы-1, принципиальное противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" в чемпионате Англии и визит столичной "Ромы" в туринский "Ювентус" в рамках Серии А состоятся в грядущий уикенд.

Вильяфранка-дель-Бьерсо – Вильяблино

31 августа, 13:37, Вильяфранка-дель-Бьерсо, Пласа Майор, телетрансляция на Eurosport

Ведущие велогонщики продолжают путь в Мадрид на третьем гранд-туре года. Очередной этап проляжет от крохотного леонского городка Вильяфранка-дель-Бьерсо к Востоку. В этот раз пелотон будет ждать горный этап средней сложности. В то же время он будет самым длинным в этом году (200,5 км). Несколько склонов и подъемов станут хорошей проверкой для главного фаворита Вуэльты – словенца Приможа Роглича, уже побывавшего лидером горной классификации.

Мото Гран-при Арагона

1 сентября, 15:00, Альканьис, "Моторленд Арагон", телетрансляция по каналу "Первый автомобильный"

Во второй раз в этом году элитные мотогонки приедут в Испанию. Здесь продолжат борьбу за титул итальянец Франческо Баньяя из "Дукати" и хозяин трассы – Хорхе Мартин ("Прамак"). Пока между ними всего 5 очков, так что лучшее выступление в Арагоне обеспечит одному из претендентов лидерство в общем зачете. Трасса в Альканьисе пропустила прошлый сезон, а в 2022-м здесь триумфовал партнер Баньяи по команде Энеа Бастианини. Новая его победа позволит подтянуться к дуэту лидеров.

Гран-при Италии

1 сентября, 16:00, Монца, Национальный автодром Монцы, телетрансляция на Setanta Sports+

Втихую воскресла интрига в Формуле-1. Действующий чемпион Макс Ферстаппен не побеждал в последних пяти гран-при и может лишь поблагодарить конкурентов, что никто из них не прописался на верхней ступеньке подиума единолично. Тем не менее, Ландо Норрис из "Макларена" сократил отставание до 70-ти очков. Одна неудача пилота "Ред Булла" вместе с победой британца способны поставить Ферстаппена под давление. Впрочем, самое пристальное внимание в Ломбардии будет приковано к "Феррари".

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

1 сентября, 18:00, Манчестер, "Олд Траффорд", телетрансляция на Setanta Sports

В разном настроении к знаковому противостоянию подходят английские гранды. МЮ после выстраданной победы над столичным "Фулхэмом" на последних минутах проиграл "Брайтону", поэтому теперь должен реабилитироваться против принципиального соперника. "Ливерпуль" с новым наставником во главе – Арне Слотом – стартовал с двух побед и еще не пропустил ни одного мяча. Казалось бы, победитель поединка очевиден. Однако с "Юнайтед" Эрика тен Хага лучше не загадывать заранее.

"Ювентус" – "Рома"

1 сентября, 21:45, Турин, "Альянц Стедиум", трансляция на MEGOGO

Полярные расположения духа перед очным матчем имеют и "Старая синьора" со столичными "волками". "Юве" задышал полной грудью с Тьяго Моттой во главе, одержав две яркие победы на старте сезона. Зато "Рома" Даниэле Де Росси набрала "аж" 1 очко в матчах против "Кальяри" и "Эмполи". Не открыл счет голов на Апеннинах и Артем Довбик. Украинский форвард имел немного моментов против скромных команд, но сохранил абсолютное доверие алленаторе. Прорыв настанет в Турине?..